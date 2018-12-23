Рязанский тай-боксер завоевал «золото» на турнире в Московской области

Рязанский тай-боксер Артур Носов завоевал «золото» на турнире «Кубок Феникса», прошедшем в Балашихе, в субботу, 22 декабря.
Спортсмен завоевал первое место в весовой категории до 75 килограммов.
В весовой категории до 75 килограммов он досрочно в первом раунде победил местного бойца Назира Халилова.
Тренеруется Носов под руководством Владимира Печерских .В начале февраля рязанец примет участие в объединенном чемпионате центрального и северо-западного федеральных округов по тайскому боксу, который пройдет в Курске.