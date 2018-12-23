Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:47, 23 декабря 2018 584
 0    0

Рязанский тай-боксер завоевал «золото» на турнире в Московской области

Рязанский тай-боксер завоевал «золото» на турнире в Московской области

Рязанский тай-боксер Артур Носов завоевал «золото» на турнире «Кубок Феникса», прошедшем в Балашихе, в субботу, 22 декабря.

Спортсмен завоевал первое место в весовой категории до 75 килограммов.

В весовой категории до 75 килограммов он досрочно в первом раунде победил местного бойца Назира Халилова.

Тренеруется Носов под руководством Владимира Печерских .В начале февраля рязанец примет участие в объединенном чемпионате центрального и северо-западного федеральных округов по тайскому боксу, который пройдет в Курске.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Единоборства»
12:47, 23 декабря 2018
Рязанский тай-боксер завоевал «золото» на турнире в Московской области
10:10, 17 ноября 2018
В спортшколе «Родной край-спорт» прошли соревнования в честь 80-летия самбо
9:54, 12 ноября 2018
Рязанцы завоевали «Кубок Евпатия Коловрата»
17:17, 3 ноября 2018
В спортшколе «Родной край-спорт» прошел региональный чемпионат по самбо. Фото
19:58, 27 октября 2018
Рязанский боец Савилов проиграл бразильцу в Китае
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:00, 9 декабря 2018 25 842
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
18:29, 15 декабря 2018 21 729
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 20 807
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 202
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 227
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум