Министр просвещения призвала не нагружать школьников заданиями на новогодние праздники

Министр просвещения Ольга Васильева призвала родителей и учителей не нагружать школьников заданиями на новогодние праздники, пишет «
«Я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены, поэтому праздник — тем более новогодний — должен быть праздником», — подчеркнула она.
Васильева также добавила, что обратиться к «школьным вопросам» можно после нескольких дней отдыха.
При этом она отметила, что каждый родитель знает, в чём именно нужна помощь его ребёнку, и посоветовала «не слишком усердствовать» во время занятий.