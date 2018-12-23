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12:29, 23 декабря 2018 662
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Министр просвещения призвала не нагружать школьников заданиями на новогодние праздники

Министр просвещения призвала не нагружать школьников заданиями на новогодние праздники

Фото: Pixabay.com

Министр просвещения Ольга Васильева призвала родителей и учителей не нагружать школьников заданиями на новогодние праздники, пишет «Российская газета».

«Я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены, поэтому праздник — тем более новогодний — должен быть праздником», — подчеркнула она.

Васильева также добавила, что обратиться к «школьным вопросам» можно после нескольких дней отдыха.

При этом она отметила, что каждый родитель знает, в чём именно нужна помощь его ребёнку, и посоветовала «не слишком усердствовать» во время занятий.


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