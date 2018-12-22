В Рязани прошла межнациональная «Елка дружбы»

В пятницу, 21 декабря, в рязанской Дворце молодежи прошла межнациональная «Елка дружбы». Об этом сообщил
По словам организаторов, цель такого праздника — помочь детям разных национальностей и культур сплотиться и обрести новых друзей.
Артисты РДМ подготовили для гостей праздничное представление — новогодий спектакль по мотивам сказки Джани Родари «Путешествие голубой стрелы», после которого в фойе прошли всевозможные развлечения и анимационная программа. Главными гостями праздниками стали Дед Мороз и Снегурочка, которые организовали хоровод дружбы вокруг елки и вручили детям из национальных общин города Рязани новогодние подарки.