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16:44, 22 декабря 2018 903
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В российских школах появятся «старшие» и «ведущие» учителя

В российских школах появятся «старшие» и «ведущие» учителя

В российских школах появятся «старшие» и «ведущие» учителя. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

В России создается Национальная система учительского роста, которая предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали.

«Старший учитель» будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников.

«Старшим учителем» можно будет стать после пяти лет работы в школе, и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию.

«Ведущий учитель» будет наставником молодым педагогам, будет помогать «войти» в профессию и интегрировать их работу в образовательный процесс. Им можно будет стать после десяти лет стажа и с высшей квалификационной категорией.


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