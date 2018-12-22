В российских школах появятся «старшие» и «ведущие» учителя. Об этом пишет «
В России создается Национальная система учительского роста, которая предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали.
«Старший учитель» будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников.
«Старшим учителем» можно будет стать после пяти лет работы в школе, и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию.
«Ведущий учитель» будет наставником молодым педагогам, будет помогать «войти» в профессию и интегрировать их работу в образовательный процесс. Им можно будет стать после десяти лет стажа и с высшей квалификационной категорией.