Пожар на шахте в Соликамске заблокировал под землей девять человек

Пожар на шахте в Соликамске Пермского края заблокировал под землей девять человек. В субботу, 22 декабря, на шахте ПАО «Уралкалий» произошло задымление, передает «
Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, в шахте остались девять работников.
Горняки находятся на глубине 350 метров, связь с ними не установлена.
На месте ЧП развернут оперативный штаб, работают горноспасатели и сотрудники МЧС, бригады психологов и врачей.
Следователи начали проверку по факту задымления на шахте.
Фото «Мash»