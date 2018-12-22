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17:02, 22 декабря 2018 157
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Пожар на шахте в Соликамске заблокировал под землей девять человек

Пожар на шахте в Соликамске заблокировал под землей девять человек

Пожар на шахте в Соликамске Пермского края заблокировал под землей девять человек. В субботу, 22 декабря, на шахте ПАО «Уралкалий» произошло задымление, передает «РИА Новости».

Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, в шахте остались девять работников.

Горняки находятся на глубине 350 метров, связь с ними не установлена.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, работают горноспасатели и сотрудники МЧС, бригады психологов и врачей.

Следователи начали проверку по факту задымления на шахте.

Фото «Мash»


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