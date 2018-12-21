В Спасском районе рецидивистка обокрала 83-летнюю пенсионерку

В Спасском районе рецидивистка обокрала у 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В селе Кирицы в дом потерпевшей пришла неизвестная женщина. Гостья попросила воды и начала расспросы о состоянии здоровья, родственниках и прочем, а затем попросила чай.
Пока хозяйка дома отвлеклась на приготовление чая, женщина похитила из ее сумки 3800 рублей.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что по описанию внешности незнакомки подходит 49-летняя жительница Спасск-Рязанского, которая поселилась недавно поселилась у родственницы в Кирицах.
Злоумышленница успела потратить часть денег, остальное изъяли сотрудники полиции.
Выяснилось, что ранее она была неоднократно судима за хищения и мошенничество.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.