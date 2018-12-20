Появились подробности ДТП в Сасове, где сбили двух девушек

Две девушки, которые попали в ДТП в Сасове, рассказали подробности произошедшего, сообщило издательство «
«Подруга шла чуть сзади. Я услышала визг тормозов, отпрыгнула назад, хотела потянуть ее за собой, но от удара упала на дорогу. Она оказалась на капоте машины. Я быстро встала и побежала к ней. Было очень страшно», — отметила студентка.
По словам местной жительницы, машина протащила одну из девушек несколько метров, а после остановки она упала на асфальт.
«Жуткий страх не отпускал меня до самого приезда скорой помощи. Только тогда я поняла, что жива», — рассказала пострадавшая.
Напомним, авария произошла во вторник, на улице Пушкина. Жительница Кадома за рулем машины