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18:04, 20 декабря 2018 7 355
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Появились подробности ДТП в Сасове, где сбили двух девушек

Появились подробности ДТП в Сасове, где сбили двух девушек

Фото: Издательство «Пресса»

Две девушки, которые попали в ДТП в Сасове, рассказали подробности произошедшего, сообщило издательство «Пресса».

«Подруга шла чуть сзади. Я услышала визг тормозов, отпрыгнула назад, хотела потянуть ее за собой, но от удара упала на дорогу. Она оказалась на капоте машины. Я быстро встала и побежала к ней. Было очень страшно», — отметила студентка.

По словам местной жительницы, машина протащила одну из девушек несколько метров, а после остановки она упала на асфальт.

«Жуткий страх не отпускал меня до самого приезда скорой помощи. Только тогда я поняла, что жива», — рассказала пострадавшая.

Напомним, авария произошла во вторник, на улице Пушкина. Жительница Кадома за рулем машины наехала на «зебре» на двух девушек 16-ти и 17-ти лет.


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