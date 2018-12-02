МЧС напомнило рязанцам правила безопасности при выходе на лед

В МЧС напомнили о правилах безопасности при выходе на лед в зимнее время. Сообщение опубликовала
Рязанцам порекомендовали:
- не выезжать на лед на автотранспорте;
- не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;
- не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- не проверять прочность льда ударом ноги.
Оказавшись на тонком льду, нужно осторожно повернуть обратно и вернуться к берегу по пройденному пути скользящими шагами.
В министерстве напомнили, что особо осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
Нельзя:
- выходить на лед в пьяном состоянии;
- прыгать и бегать по льду;
- собираться на льду в одной точке;
- выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.
Напомним, на следующей неделе в регионе