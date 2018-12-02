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14:26, 2 декабря 2018 727
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МЧС напомнило рязанцам правила безопасности при выходе на лед 1

МЧС напомнило рязанцам правила безопасности при выходе на лед

В МЧС напомнили о правилах безопасности при выходе на лед в зимнее время. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Рязанцам порекомендовали:

  • не выезжать на лед на автотранспорте;
  • не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;
  • не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
  • не проверять прочность льда ударом ноги.

Оказавшись на тонком льду, нужно осторожно повернуть обратно и вернуться к берегу по пройденному пути скользящими шагами.

В министерстве напомнили, что особо осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

Нельзя:

  • выходить на лед в пьяном состоянии;
  • прыгать и бегать по льду;
  • собираться на льду в одной точке;
  • выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Напомним, на следующей неделе в регионе потеплеет.


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