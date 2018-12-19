Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:58, 19 декабря 2018 1 848

Выгода до 340 тысяч. Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам новогоднее предложение

Выгода до 340 тысяч. Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам новогоднее предложение

В преддверии Нового года автосалон Форд Лидер подготовил для рязанцев особые условия и гарантированные привилегии при покупке нового Ford. Праздничное предложение действует до 31 декабря.

Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Как рассказали сотрудники Фодр Лидер, Ford Focus максимально адаптирован для климатических и дорожных условий России.

«Непрерывно отслеживая запросы российских клиентов, мы создаем особые серии — комплектации Ford Focus с тщательно подобранным набором оборудования по оптимальной цене. Вы можете выбрать Ford Focus, который создан именно для вас. А выгодная цена станет приятным бонусом к покупке», — отметили специалисты.

По их словам, Ford Focus Special Edition создан для ценителей современных тенденций и прогрессивного дизайна: «Благодаря хромированной решетке радиатора и обновленным фарам, оснащенным LED дневными ходовыми огнями, автомобиль выделяется в потоке».

В модели Focus White and Black сотрудники автосалона выделяют стильное сочетание белого и черного: «Окрашенные в черный цвет колесные диски и элементы кузова элегантно сочетаются с цветами Frozen White, Moondust Silver и Candy Red».

Кроме того, обладатели Focus White and Black получат необходимые функции обеспечения комфорта:

  • зимние опции: обогрев лобового стекла и рулевого колеса, подогрев передних сидений;
  • двухзонный климат-контроль;
  • мультимедийная система SYNC;
  • датчики света и дождя.

Автомобили Ford в наличии с ПТС, покупателям обещают выгоду до 340 тысяч рублей.

Получить более подробную информацию можно на сайте или по телефону +7 (4912) 503-403, 502-550.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
10:25, 19 декабря 2018
За неделю в Рязанской области подешевели мука и подсолнечное масло. Мониторинг цен 3
9:58, 19 декабря 2018
Выгода до 340 тысяч. Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам новогоднее предложение
9:55, 19 декабря 2018
Обновленный Skoda Superb почти не изменился — СМИ
9:10, 18 декабря 2018
Россиян предупредили о подорожании продуктов 1
18:27, 17 декабря 2018
В Рязани подорожали огурцы и капуста. Мониторинг цен 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости

Итоги года: в Рязанской области появился новый формат загородной недвижимости 4

Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:53, 7 декабря 2018 35 954
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 919
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 25 057
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 243
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 192
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум