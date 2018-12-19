Выгода до 340 тысяч. Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам новогоднее предложение

В преддверии Нового года автосалон
Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Как рассказали сотрудники Фодр Лидер, Ford Focus максимально адаптирован для климатических и дорожных условий России.
«Непрерывно отслеживая запросы российских клиентов, мы создаем особые серии — комплектации Ford Focus с тщательно подобранным набором оборудования по оптимальной цене. Вы можете выбрать Ford Focus, который создан именно для вас. А выгодная цена станет приятным бонусом к покупке», — отметили специалисты.
По их словам, Ford Focus Special Edition создан для ценителей современных тенденций и прогрессивного дизайна: «Благодаря хромированной решетке радиатора и обновленным фарам, оснащенным LED дневными ходовыми огнями, автомобиль выделяется в потоке».
В модели Focus White and Black сотрудники автосалона выделяют стильное сочетание белого и черного: «Окрашенные в черный цвет колесные диски и элементы кузова элегантно сочетаются с цветами Frozen White, Moondust Silver и Candy Red».
Кроме того, обладатели Focus White and Black получат необходимые функции обеспечения комфорта:
- зимние опции: обогрев лобового стекла и рулевого колеса, подогрев передних сидений;
- двухзонный климат-контроль;
- мультимедийная система SYNC;
- датчики света и дождя.
Автомобили Ford в наличии с ПТС, покупателям обещают выгоду до 340 тысяч рублей.
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