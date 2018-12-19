В Туме на похитителя телефонных проводов устроили засаду

В клепиковском поселке Тума на похитителя телефонных проводов устроили засаду. Об этом
В ноябре на окраине Тумы неизвестный срезал провода. На снегу рядом со столбами обнаружили «отпечатки ботинок с затейливым протектором подошвы».
«Оперативники уголовного розыска посетили множество местных жителей, склонных к совершению противоправных действий, но ни у кого не нашли похожих ботинок. Объезд ближайших пунктов приема вторсырья также не дал результата», — рассказали в полиции.
Через несколько дней на этом же участке телефонной линии украли провода. На месте преступления вновь обнаружили следы злоумышленника.
Оперативники устроили засаду и ночью поймали вора. Им оказался 41-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Мигрант не продлил срок законного пребывания в России и переехал из Рязани в Клепиковский район, где устроился чернорабочим. Он жил у знакомого, а по ночам срезал провода, которые продавал как металлолом.
Принимавшую провода работницу пункта приема вторсырья привлекут к административной ответственности, как и хозяина дома, где жил мигрант.
На злоумышленника завели уголовные дела по части 1 статьи158 УК («Кража») и по части 2 статьи 215.2 УК («Приведение в негодность объекта жизнеобеспечения»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.