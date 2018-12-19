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15:02, 19 декабря 2018 224
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В Спасске трое студентов помогли потушить пожар в доме

В Спасске трое студентов помогли потушить пожар в доме

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 17 декабря, около трех часов ночи в доме № 74 по улице Свердлова в Спасске произошел пожар. Загорелась крыша одной из квартир, от нее огонь перекинулся на соседние, сообщило издательство «Пресса».

По данным источника, во время пожара трое студентов политехнического техникума Максим Любимцев, Александр Монахов и Иван Попов побежали к загоревшемуся дому и начали стучать в окна, чтобы разбудить людей. Позже студенты отправились за помощью в полицию. До приезда пожарных молодые люди помогали жителям дома тушить огонь.

«Сообщили о пожаре в полицию, потом мы вернулись к загоревшемуся дому и вошли в открытую калитку. Ваня залез на лестницу и пытался залить водой и закидать снегом пламя. Приехавшие пожарные потушили огонь окончательно», — рассказал Максим Любимцев.

Хозяева дома поблагодарили ребят за помощь.

«Мы еще никак не придем в себя от случившегося. Анализируя произошедшее, прихожу к выводу: если бы не ребята, нас шестерых уже, может быть, не было бы и в живых», — отметил Геннадий Борисов.


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