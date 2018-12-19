В Спасске трое студентов помогли потушить пожар в доме

В понедельник, 17 декабря, около трех часов ночи в доме № 74 по улице Свердлова в Спасске произошел пожар. Загорелась крыша одной из квартир, от нее огонь перекинулся на соседние, сообщило издательство «
По данным источника, во время пожара трое студентов политехнического техникума Максим Любимцев, Александр Монахов и Иван Попов побежали к загоревшемуся дому и начали стучать в окна, чтобы разбудить людей. Позже студенты отправились за помощью в полицию. До приезда пожарных молодые люди помогали жителям дома тушить огонь.
«Сообщили о пожаре в полицию, потом мы вернулись к загоревшемуся дому и вошли в открытую калитку. Ваня залез на лестницу и пытался залить водой и закидать снегом пламя. Приехавшие пожарные потушили огонь окончательно», — рассказал Максим Любимцев.
Хозяева дома поблагодарили ребят за помощь.
«Мы еще никак не придем в себя от случившегося. Анализируя произошедшее, прихожу к выводу: если бы не ребята, нас шестерых уже, может быть, не было бы и в живых», — отметил Геннадий Борисов.