В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал трансформатор

В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал промышленный трансформатор. Его перевозили на прицепе грузовика MAN,
В машине скорой были водитель и два фельдшера. Шофера зажало в салоне, его госпитализировали.
Трансформатор упал из-за сорвавшегося крепежа. Предварительно, он весит более 40 тонн.
Фото
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас на Павловского ✖️ Севастопольская, перевозимая на полуприцепе многотонная установка в повороте упала с прицепа на встречную машину скорой помощи. На месте работают экстренные службы, упавшую установку-трансформатор поднимали краном. В скорой машине оказался зажат водитель, о наличии других пострадавших не сообщается #dtp_kms #комсомольск
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В этой страшной аварии аварии чудом никто серьёзно не пострадал. У зажатого кабиной водителя ушибы, также в машине скорой помощи ехали фельдшеры и мама с дочкой, серьёзно из них никто не пострадал. Вот так мы наблюдали как из-за чей то халатности могли погибнуть люди. Страшно подумать, что было бы, если на месте скорой помощи был седан или хетчбэк типа тойоты витц?