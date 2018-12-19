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17:25, 19 декабря 2018 799
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В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал трансформатор

В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал трансформатор

В Комсомольске-на-Амуре на скорую упал промышленный трансформатор. Его перевозили на прицепе грузовика MAN, сообщает телеканал «Звезда».

В машине скорой были водитель и два фельдшера. Шофера зажало в салоне, его госпитализировали.

Трансформатор упал из-за сорвавшегося крепежа. Предварительно, он весит более 40 тонн.

Фото dtp.kms


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Сейчас на Павловского ✖️ Севастопольская, перевозимая на полуприцепе многотонная установка в повороте упала с прицепа на встречную машину скорой помощи. На месте работают экстренные службы, упавшую установку-трансформатор поднимали краном. В скорой машине оказался зажат водитель, о наличии других пострадавших не сообщается #dtp_kms #комсомольск

Публикация от ДТП Комсомольск-на-Амуре (@dtp.kms)

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В этой страшной аварии аварии чудом никто серьёзно не пострадал. У зажатого кабиной водителя ушибы, также в машине скорой помощи ехали фельдшеры и мама с дочкой, серьёзно из них никто не пострадал. Вот так мы наблюдали как из-за чей то халатности могли погибнуть люди. Страшно подумать, что было бы, если на месте скорой помощи был седан или хетчбэк типа тойоты витц?

Публикация от ДТП Комсомольск-на-Амуре (@dtp.kms)

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