Обновленный автомобиль Skoda Superb заметили без камуфляжа, сейчас машина проходит дорожные испытания. Портал
У модели появилась модернизированная радиаторная решетка и светодиодные фонари, которые у Superb пока биксеноновые. По предварительным данным, интерьер салона также сильно не изменится, может появиться только новая мультимедийная система.
Сообщается, что в плане технических особенностей у обновленного автомобиля будет гибридная версия. Superb оснастят 150-сильным бензиновым мотором TSI и 95-сильным электродвигателем.
При этом эксперты отметили, что такой автомобиль окажется слишком дорогим для России.
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