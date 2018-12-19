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9:55, 19 декабря 2018 435
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Обновленный Skoda Superb почти не изменился — СМИ

Обновленный Skoda Superb почти не изменился — СМИ

Обновленный автомобиль Skoda Superb заметили без камуфляжа, сейчас машина проходит дорожные испытания. Портал Auto опубликовал видео, на котором видно, что внешне флагман марки практически не изменится.

У модели появилась модернизированная радиаторная решетка и светодиодные фонари, которые у Superb пока биксеноновые. По предварительным данным, интерьер салона также сильно не изменится, может появиться только новая мультимедийная система.

Сообщается, что в плане технических особенностей у обновленного автомобиля будет гибридная версия. Superb оснастят 150-сильным бензиновым мотором TSI и 95-сильным электродвигателем.

При этом эксперты отметили, что такой автомобиль окажется слишком дорогим для России.

Фото и видео портала Auto


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