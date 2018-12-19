Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 19 декабря 2018 451
 0    0

Эксперты посчитали расходы россиян на новогодние подарки

Эксперты посчитали расходы россиян на новогодние подарки

Фото: Pixabay.com

Эксперты посчитали расходы россиян на новогодние подарки. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовала «Российская газета».

Больше всего средств жители России потратят на подарки родным — в среднем 4700 рублей. На себя любимого им не жалко в среднем 4500 рублей. А вот на сюрприз жене, мужу или подруге/другу участники опроса готовы выделить около 4300 рублей. Подарки друзьям обойдутся примерно в 3700 рублей. Дешевле всего обойдутся подарки коллегам — они уложатся примерно в 3100 рублей.

По данным источника, женщины закладывают бюджет на подарки более скромный. Мужчины же чаще задумываются о презентах своей второй половине и планируют на них более значительные расходы.

Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам — несколько больше.

Респонденты старше 45 лет чаще хотят побаловать себя и расходы на свой подарок закладывают выше, чем на всех остальных.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:11, 19 декабря 2018
Эксперты посчитали расходы россиян на новогодние подарки
10:06, 19 декабря 2018
МТС запустит специальный NB-IoT тариф для интернета вещей
9:53, 19 декабря 2018
Снеговик, елка и гирлянды. В Спас-Клепиках появились новогодние украшения
9:35, 19 декабря 2018
Актеры рязанского театра встретились с Павлом Трубинером. Видео
9:30, 19 декабря 2018
Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:53, 7 декабря 2018 35 915
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 898
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 24 991
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 235
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 108
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум