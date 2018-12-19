Эксперты посчитали расходы россиян на новогодние подарки. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовала «
Больше всего средств жители России потратят на подарки родным — в среднем 4700 рублей. На себя любимого им не жалко в среднем 4500 рублей. А вот на сюрприз жене, мужу или подруге/другу участники опроса готовы выделить около 4300 рублей. Подарки друзьям обойдутся примерно в 3700 рублей. Дешевле всего обойдутся подарки коллегам — они уложатся примерно в 3100 рублей.
По данным источника, женщины закладывают бюджет на подарки более скромный. Мужчины же чаще задумываются о презентах своей второй половине и планируют на них более значительные расходы.
Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам — несколько больше.
Респонденты старше 45 лет чаще хотят побаловать себя и расходы на свой подарок закладывают выше, чем на всех остальных.