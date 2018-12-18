В Генпрокуратуре назвали среднюю взятку в 2018 году

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал среднюю взятку в 2018 году. По его словам, ее размер составил 609 тысяч рублей, передает РИА «
Общая сумма взяток достигла 1,8 миллиарда рублей.
С января по сентябрь 2018 года зафиксировали 186 взяток в особо крупном размере (свыше миллиона рублей) на 1,5 миллиарда рублей. Средний размер взятки превышает восемь миллионов рублей.
За это же время выявили 538 взяток в крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей. Их общая сумма составила 193,5 миллиона, средняя сумма — 364 тысячи рублей.
Взяток в значительном размере (от 25 тысяч до 150 тысяч рублей) было более 800. Их общая сумма превышает 48 миллионов, а средняя — 58 тысяч рублей.