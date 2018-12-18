Подсветка, елки и катки. Рыбное украсили к Новому году

Рыбное украсили к Новому году. О том, что в городе сделали к празднику, издательству «
По его словам, на Привокзальной площади, у ФСК «Звезда», на улице Юбилейной и в социально-культурном центре установили елки.
«На улице Большой в парке теперь растет ель, которая и будет украшена. По просьбам жителей постараемся установить елку около катка в Ходынине», — сказал Полукаров.
Дополнительная иллюминация появилась вдоль улиц Почтовой и Большой. В парке на Большой также включили подсветку у сцены и у декоративного фонтана.
Кроме того, на улице Большой и городском стадионе залиты катки.