Николай Любимов поблагодарил работников органов ЗАГС за труд. Поздравление губернатора с профессиональным праздником опубликовали на
По его словам, сегодня трудно переоценить ту роль, которые ЗАГСы играют в жизни людей. ЗАГС фиксирует самые важные события в судьбе каждого гражданина, здесь они получают свое юридическое утверждение.
«Вы напутствуете молодоженов, выдаете первый в жизни человека официальный документ — свидетельство о рождении, активно боретесь за сохранение престижа института семьи. Свою благородную миссию вы выполняете с чувством глубокой ответственности и сопричастности, оперативно и грамотно оформляя регистрацию актов гражданского состояния», — отметил губернатор.
Николай Любимов пожелал рязанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.