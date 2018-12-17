Во «ВКонтакте» запустили флешмоб с новогодними обещаниями

В соцсети «ВКонтакте» снова
Чтобы поучаствовать в нем, пользователи сети должны придумать, что хотят сделать в 2019 году, написать об этом в праздичной карточке и опубликовать на своей странице под хэштегом #ВновомГодуЯОбещаю.
Все обещания собираются под хэштегом, общее число постов отображается на странице флешмоба.
«Стремление реализовать свои планы станет сильнее, если вы сделаете свои обещания публичными. Расскажите о них друзьям — и приобретёте не только дополнительную мотивацию, но и единомышленников», — говорится на странице флешмоба в соцсети.