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19:23, 17 декабря 2018 1 161
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Во «ВКонтакте» запустили флешмоб с новогодними обещаниями

Во «ВКонтакте» запустили флешмоб с новогодними обещаниями

В соцсети «ВКонтакте» снова запустили флешмоб с новогодними обещаниями.

Чтобы поучаствовать в нем, пользователи сети должны придумать, что хотят сделать в 2019 году, написать об этом в праздичной карточке и опубликовать на своей странице под хэштегом #ВновомГодуЯОбещаю.

Все обещания собираются под хэштегом, общее число постов отображается на странице флешмоба.

«Стремление реализовать свои планы станет сильнее, если вы сделаете свои обещания публичными. Расскажите о них друзьям — и приобретёте не только дополнительную мотивацию, но и единомышленников», — говорится на странице флешмоба в соцсети.


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