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10:09, 17 декабря 2018 1 571
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В загоревшейся после аварии в Путятинском районе «Ауди» погибла женщина

В загоревшейся после аварии в Путятинском районе «Ауди» погибла женщина

В загоревшейся после аварии в Путятинском районе Audi погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В субботу, 15 декабря, в 18:10 на 299-ом километре дороги «Москва-Челябинск» столкнулись Ford Focus и Audi 80. 67-летняя женщина-водитель второго автомобиля погибла на месте. Машина сгорела.

Ранее появилось видео с места ДТП.


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