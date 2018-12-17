В загоревшейся после аварии в Путятинском районе «Ауди» погибла женщина

В загоревшейся после аварии в Путятинском районе Audi погибла женщина. Об этом
В субботу, 15 декабря, в 18:10 на 299-ом километре дороги «Москва-Челябинск»
Ранее появилось
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В загоревшейся после аварии в Путятинском районе Audi погибла женщина. Об этом
В субботу, 15 декабря, в 18:10 на 299-ом километре дороги «Москва-Челябинск»
Ранее появилось
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.