В Спасске загорелся трехквартирный дом

В понедельник, 17 декабря, в Спасске загорелся жилой трехквартирный дом. Пожарных вызвали в 2:35,
На место выезжали два расчета.
Огонь повредил крышу дома. Никто не пострадал.
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В понедельник, 17 декабря, в Спасске загорелся жилой трехквартирный дом. Пожарных вызвали в 2:35,
На место выезжали два расчета.
Огонь повредил крышу дома. Никто не пострадал.
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