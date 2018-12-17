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8:18, 17 декабря 2018 726
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В Спасске загорелся трехквартирный дом

В Спасске загорелся трехквартирный дом

В понедельник, 17 декабря, в Спасске загорелся жилой трехквартирный дом. Пожарных вызвали в 2:35, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжали два расчета.

Огонь повредил крышу дома. Никто не пострадал.


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