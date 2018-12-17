В Роснедрах рассказали, на сколько лет стране хватит нефти

В России при современном уровне добычи нефти хватит на 23-25 лет. Об этом в
По словам Киселева, резервы России соответствуют мировым уровням.
«На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», — уточнил он.
Как заявлял Евгений Киселев в ноябре, по итогам года прирост запасов нефти без учета конденсата составит примерно 520-530 миллионов тонн, что ниже прогнозируемой добычи.
В 2017 году прирост запасов нефти в России составил 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров.