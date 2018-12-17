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15:42, 17 декабря 2018 505
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В Роснедрах рассказали, на сколько лет стране хватит нефти 1

В Роснедрах рассказали, на сколько лет стране хватит нефти

Фото: Pixabay.com

В России при современном уровне добычи нефти хватит на 23-25 лет. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

По словам Киселева, резервы России соответствуют мировым уровням.

«На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», — уточнил он.

Как заявлял Евгений Киселев в ноябре, по итогам года прирост запасов нефти без учета конденсата составит примерно 520-530 миллионов тонн, что ниже прогнозируемой добычи.

В 2017 году прирост запасов нефти в России составил 550 миллионов тонн, газа — 890 миллиардов кубометров.


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