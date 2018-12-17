Мошенник с рязанским номером украл с карты жительницы Хакасии 20 тысяч

Мошенник с рязанским номером украл с банковской карты жительницы Хакасии более 20 тысяч рублей. Об этом
Женщина из Черногорска опубликовала в интернете объявление о продаже инвалидной коляски. Через некоторое время ей позвонил мужчина и попросил номер карты, чтобы перевести предоплату.
«После того, как потерпевшая сообщила незнакомцу данные карты, ей пришло сообщение о списании со счета ее собственных денежных средств — более 20 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
По предварительной информации, мошенник звонил с номера, зарегистрированного в Рязанской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.