Ряжские кадеты представили Рязанскую область на кремлевском балу в Москве

Кадеты Ряжской средней школы № 3 во второй раз стали участниками кремлевского кадетского бала, который прошел в Москве в большом зале Гостиного двора. Об этом сообщило издательство «
В этом году участниками стали 1830 юношей и девушек — воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, школ с кадетскими классами, члены военно-спортивных молодежных клубов из всех субъектов России, а также представители иностранных молодежных организаций.
Рязанскую область представляли кадеты Иван Шашков, Анастасия Безрукова, Данила Гущин и Анна Лящук.
В программе было 17 бальных танцев, среди них полонез, фигурный вальс, падеграс, вальс-гавот, французская кадриль и другие.
«После мероприятия всем участникам бала вручили дипломы и памятные медали, а еще ребятам подарили огромный торт», — отметил источник.