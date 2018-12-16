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8:49, 16 декабря 2018 6 001
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Ряжские кадеты представили Рязанскую область на кремлевском балу в Москве

Ряжские кадеты представили Рязанскую область на кремлевском балу в Москве

Фото: Издательство «Пресса»

Кадеты Ряжской средней школы № 3 во второй раз стали участниками кремлевского кадетского бала, который прошел в Москве в большом зале Гостиного двора. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В этом году участниками стали 1830 юношей и девушек — воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, школ с кадетскими классами, члены военно-спортивных молодежных клубов из всех субъектов России, а также представители иностранных молодежных организаций.

Рязанскую область представляли кадеты Иван Шашков, Анастасия Безрукова, Данила Гущин и Анна Лящук.

В программе было 17 бальных танцев, среди них полонез, фигурный вальс, падеграс, вальс-гавот, французская кадриль и другие.

«После мероприятия всем участникам бала вручили дипломы и памятные медали, а еще ребятам подарили огромный торт», — отметил источник.


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Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

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