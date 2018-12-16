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20:27, 16 декабря 2018 2 388
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Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань

Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань

Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Пострадавшего на 222-м километре трассы А-108 нашел проезжавший мимо автомобилист. Мужчина рассказал, что он ехал в Рязань из города Куровское.

«Только выскочил на „бетонку“, увидел припаркованную на обочине „Мазду“, а рядом — мужчину, который голосовал окровавленной рукой, обмотанной милицейскими штанами», — рассказал он.

Пострадавший рассказал своему «спасителю», что на развязке увидел стоявшую на обочине коробку, дотронулся до нее, после чего раздался хлопок. Больше он ничего не помнил.

«Он меня просил, чтобы не оставляли его одного, иначе потеряет сознание. Я заглянул в салон его иномарки и увидел, что все залито кровью», — отметил очевидец.

Мужчина вызвал спасателей и «скорую», которые приехали спустя десять минут.

Напомним, взрыв произошел на трассе в Подмосковье в субботу, 15 декабря. Участковый получил ранения рук и лица.

Проводится доследственная проверка.

Фото сайта СУ СКР по Московской области


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