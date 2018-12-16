На открытие нового библиотечного комплекса в Рязани потратили почти 50 миллионов

В субботу, 15 декабря, в библиотеке имени Горького открылся библиотечно-информационного комплекс. Коллектив и читателей поздравили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщил сайт правительства.
Комплекс объединил отделение президентской библиотеки имени Ельцина, мультимедийный зал, центр оцифровки, отдел редких и ценных изданий, центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках и музей книги.
Современное оснащение позволит проводить прямые онлайн-трансляции из лучших концертных залов, кинопоказы, интерактивные просветительские и образовательные мероприятия.
Его открыли на третьем этаже первого корпуса библиотеки. Стоимость проекта составила 46,8 миллионов рублей, из которых десять направили из резервного фонда.
Глава региона отметил высокий уровень подготовки коллектива библиотеки, и выразил уверенность, что креативность и профессионализм сотрудников послужит дальнейшему развитию учреждения.