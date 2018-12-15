В Старожилове загорелась свалка. Фотографии опубликовали в группе «
Возгорание произошло в субботу, 15 декабря.
«Хорошо горит», — отметил автор поста.
Официальной информации о пожаре пока не поступало.
Фото Максима Кухаренко
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В Старожилове загорелась свалка. Фотографии опубликовали в группе «
Возгорание произошло в субботу, 15 декабря.
«Хорошо горит», — отметил автор поста.
Официальной информации о пожаре пока не поступало.
Фото Максима Кухаренко
© RZN.info
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