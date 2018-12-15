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12:55, 15 декабря 2018 4 976
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В рязанский музей вернули пять картин из Москвы

В рязанский музей вернули пять картин из Москвы

В рязанский художественный музей имени Пожалостина вернули пять картин из Москвы.

Произведения отправляли в столицу, чтобы их увидели в «Манеже» на выставке «Сокровища музеев России», сообщил телеканал ГТРК «Ока».

На выставку в столицу отбирали картины с историей. Туда попали 280 экспонатов из разных уголков страны.

«Запрашивали больше, но мы уже часть работ отдали в Третьяковку, не хотели обездоливать наших посетителей, получалось бы, что мы целую экспозиционную стену должны были освободить и выдать в Москву», — отметила директор музея Марина Котова.

«Работы удивительны работы тем, что представляют собой что-то среднее между иконой и портретом. Всего в коллекции свыше 12 тысяч экспонатов. И если какой-то картины нет на месте, значит, она путешествует по миру, а с автором знакомятся новые люди», — рассказали в сюжете.

Фото ГТРК «Ока»


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