В Окский заповедник привезли редкую птицу из Иванова. Видео

В питомник редких видов журавлей привезли стершонка из Иванова. Об этом сообщили в Окском заповеднике.
Самец вырос в семье стерхов «Пара-Васюган», переданных в зоопарк из питомника Рязанской области. Ему дали имя Ирмес. Имя выбрали по названию одной из рек Ивановской области.
В заповеднике отметили, что птенец хорошо перенес транспортировку и успешно адаптировался к новым условиям. Теперь он живет со своими сверстниками в двух просторных вольерах.
Восемь молодых птиц будут содержать вместе почти год, до момента выпуска в природу. Сотрудники стараются создать максимально изолированные условия, для того чтобы птицы оставались дикими и не привыкали к человеку. Уборку помещения, смену воды и пополнение кормушек проводят во время прогулок стерхов в уличных вольерах, а когда они заходят в зимовальное помещение, рассыпают зерновую смесь в уличных вольерах.
В этом году два зоопарка ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов) приняли участие в программе реинтродукции стерха: помимо Ирмеса, в питомнике вырос самец Ить (имя выбрали по названию реки, протекающей в Ярославской области). Яйцо привезли из зоопарка Ярославля, где также живут и размножаются птицы из рязанского заповедника.