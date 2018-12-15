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9:45, 15 декабря 2018 5 107
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В Окский заповедник привезли редкую птицу из Иванова. Видео 1

В Окский заповедник привезли редкую птицу из Иванова. Видео

В питомник редких видов журавлей привезли стершонка из Иванова. Об этом сообщили в Окском заповеднике.

Самец вырос в семье стерхов «Пара-Васюган», переданных в зоопарк из питомника Рязанской области. Ему дали имя Ирмес. Имя выбрали по названию одной из рек Ивановской области.

В заповеднике отметили, что птенец хорошо перенес транспортировку и успешно адаптировался к новым условиям. Теперь он живет со своими сверстниками в двух просторных вольерах.

Восемь молодых птиц будут содержать вместе почти год, до момента выпуска в природу. Сотрудники стараются создать максимально изолированные условия, для того чтобы птицы оставались дикими и не привыкали к человеку. Уборку помещения, смену воды и пополнение кормушек проводят во время прогулок стерхов в уличных вольерах, а когда они заходят в зимовальное помещение, рассыпают зерновую смесь в уличных вольерах.

В этом году два зоопарка ЕАРАЗА (Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов) приняли участие в программе реинтродукции стерха: помимо Ирмеса, в питомнике вырос самец Ить (имя выбрали по названию реки, протекающей в Ярославской области). Яйцо привезли из зоопарка Ярославля, где также живут и размножаются птицы из рязанского заповедника.


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