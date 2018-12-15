Рязанские поисковики помогли узнать судьбу пропавшего в годы войны солдата. Об этом сообщила пресс-служба Академии ФСИН.
В 2017 году полковник внутренней службы в отставке Владимир Жаров с братьями решил увековечить имена жителей родного села Пущино, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Поисковики изучали базы данных, книги памяти и архивы, в результате чего в селе появились две мемориальные доски с именами 28 человек, прошедших войну, и 33 человек, не вернувшихся с поля боя.
«В то же время судьба многих погибших красноармейцев, жителей села, остается загадкой», — отмечается в сообщении.
Рязанские поисковики смогли узнать и сообщить Владимиру Жарову информацию о его троюродном дяде, Алексее Жарове. Уроженец Пущина служил на флоте, воевал и погиб на Ленинградском фронте. Близким сообщили, что солдат пропал без вести.
Захоронили бойца в районе населенного пункта Московская Дубровка Ленинградской области, откуда позже останки перевезли в братскую могилу в город Кировск.
«Много лет моя семья всеми способами пыталась по крупицам собрать данные об Алексее Жарове, но все усилия были тщетны. Я представляю, какого труда ребятам стоит восстановление доброго имени каждого безымянного бойца. Герои войны не должны быть забыты», — отметил Владимир Жаров.