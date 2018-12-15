Роскомнадзор предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов на новогодние елки. Об этом сообщили в официальной
«На волне ажиотажного спроса, как елки в лесу, растут сайты-однодневки, собирающие личную информацию. Поэтому мы призываем отнестись очень внимательно к данным, которые запрашивает неизвестный вам сайт», — говорится в сообщении.
В ходе мониторинга специалисты выявили ряд ресурсов, занимающихся незаконной продажей билетов на новогодние елки. В частности, на сайтах нет документов, подтверждающих политику конфиденциальности.
Список сайтов-нарушителей можно посмотреть по