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16:48, 15 декабря 2018 1 165
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Роскомнадзор предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов на новогодние елки

Роскомнадзор предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов на новогодние елки

Роскомнадзор предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов на новогодние елки. Об этом сообщили в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«На волне ажиотажного спроса, как елки в лесу, растут сайты-однодневки, собирающие личную информацию. Поэтому мы призываем отнестись очень внимательно к данным, которые запрашивает неизвестный вам сайт», — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга специалисты выявили ряд ресурсов, занимающихся незаконной продажей билетов на новогодние елки. В частности, на сайтах нет документов, подтверждающих политику конфиденциальности.

Список сайтов-нарушителей можно посмотреть по ссылке.


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