Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео

В деревне Секиотово Рязанской области из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Об этом Сергей Радько сообщил в соцсетях.

По его словам, в июле 2018 года он приобрел квартиру по адресу: улица Юбилейная, дом №1 корпус 2 по программе «Молодая семья».

«Мы с женой приезжали смотреть квартиру днем, там был начат ремонт, нам все понравилось. Оформили квартиру и узнаем, что там проживают мигранты, которые работают на колхозе АО „Рассвет“», — рассказал мужчина RZN.info.

По его словам, рабочие часто меняются, «одни уезжают, другие приезжают».

В доме 12 квартир, 11 из которых принадлежат животноводческому комплексу АО «Рассвет».

«Через какое-то время появились тараканы, а через какое-то время у моих детей появились пятна, похожие на аллергию. Мы поехали в кожвен, там сказали, что это укусы клещей. Мы приехали домой, всю мебель перевернули и нашли в диване. Диван мы выбросили», — отметил Радько.

Мужчина рассказал, что он обратились в совхоз, «был один только ответ — ваша квартира, сами за свой счет и травите, мол к нам какие претензии».

24 ноября во всем доме травили насекомых. «Нам за свой счет потравили хорошо, но остальные квартиры травил какой-то наемник, толку нету — они как были на месте так и есть», — отметил рязанец.

Сергей Радько написал заявления «во все инстанции». Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщила ему, что «в жилых помещениях работы по дезинсекции проводятся по заявлениям собственников жилых помещений и за счет средств собственников».

Также там отметили, что в УМВД направлено письмо с просьбой проверить законность проживания в этом доме иностранных граждан.

Радько снял видео в соседней квартире, на котором видно, что в помещении без ремонта много насекомых. «В одной комнате живут не менее четырех человек, не моются, не убираются», — добавил он.