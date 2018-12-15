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8:27, 15 декабря 2018 910
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Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

Фото: Pixabay.com

Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом. По их мнению, жители Якутии заплатят за базовый новогодний сто больше всего — 447 рублей на человека, оренбуржцам он обойдется в среднем вдвое меньше — 221 рубль на человека. Об этом со ссылкой на производителя онлайн-касс «Эвотор» пишет РИА «Новости».

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: салат «Оливье» и салат «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

Отмечается, что доступные цены на новогодние блюда наблюдаются в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске.

По данным источника, самые высокие цены на блюда будут в Якутии, Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец — 313 рублей. Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии — 431 рубль, меньше всех — в Курганской области — 141 рубль. А «Оливье» в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.


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