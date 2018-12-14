Роскачество рассказало, как выбрать шампанское к Новому году

Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего игристого вина в преддверии нового года. Рекомендации опубликованы на
По мнению специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на саму категорию товара, которую вы выбираете. На этикетке бутылки должно быть наименование «российское шампанское» или «игристое вино».
«Игристые винные напитки» или бутылки с надписями «винный напиток газированный» не имеют к классическому игристому вину никакого отношения, отметили эксперты.
По данным Роскачества, цены на «не самое плохое» шампанское могут начинаться от 200-300 рублей.
«Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения», — отметили в сообщении.
Коллекционным признали вино, изготовленное классическим методом, которое выдержано в бутылке не менее двух лет.