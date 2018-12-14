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9:59, 14 декабря 2018 1 001
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Роскачество рассказало, как выбрать шампанское к Новому году

Роскачество рассказало, как выбрать шампанское к Новому году

Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего игристого вина в преддверии нового года. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

По мнению специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на саму категорию товара, которую вы выбираете. На этикетке бутылки должно быть наименование «российское шампанское» или «игристое вино».

«Игристые винные напитки» или бутылки с надписями «винный напиток газированный» не имеют к классическому игристому вину никакого отношения, отметили эксперты.

По данным Роскачества, цены на «не самое плохое» шампанское могут начинаться от 200-300 рублей.

«Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения», — отметили в сообщении.

Коллекционным признали вино, изготовленное классическим методом, которое выдержано в бутылке не менее двух лет.


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В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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