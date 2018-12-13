Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:20, 13 декабря 2018 4 083

Рязанцев предупредили об опасности неправильной эксплуатации резервных источников электричества

Рязанцев предупредили об опасности неправильной эксплуатации резервных источников электричества

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предупредил жителей региона об опасности неправильного подключения резервных источников электроснабжения (РИСЭ) к внутренним электрическим сетям предприятия.

«Несанкционированное присоединение стационарных или переносных электрогенерирующих установок к внутренним сетям может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей», — отметили специалисты.

Потребителям напомнили, что параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается. «После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения устройства к сети», — рассказали в филиале.

По словам энергетиков, юрлица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение.

«РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с „Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей“ с обязательной проверкой не реже одного раза в шесть месяцев и техническим обслуживанием», — добавили в «Рязаньэнерго».

Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:33, 13 декабря 2018
Рязанцы выберут имя медведю-шахматисту, установленному в Лесопарке
19:43, 13 декабря 2018
Рязанку выгнали из квартиры из-за неоплаченного кредита 2
17:58, 13 декабря 2018
Любимов подарит скопинке приставку для телевизора
17:15, 13 декабря 2018
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
16:53, 13 декабря 2018
В рязанском агроуниверситете прошли Международные Бочкаревские научные чтения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 817
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 34 457
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 26 369
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 23 611
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 954
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Форум