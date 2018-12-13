Рязанцев предупредили об опасности неправильной эксплуатации резервных источников электричества

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предупредил жителей региона об опасности неправильного подключения резервных источников электроснабжения (РИСЭ) к внутренним электрическим сетям предприятия.
«Несанкционированное присоединение стационарных или переносных электрогенерирующих установок к внутренним сетям может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей», — отметили специалисты.
Потребителям напомнили, что параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается. «После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения устройства к сети», — рассказали в филиале.
По словам энергетиков, юрлица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение.
«РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с „Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей“ с обязательной проверкой не реже одного раза в шесть месяцев и техническим обслуживанием», — добавили в «Рязаньэнерго».
Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).