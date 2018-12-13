Ночью в Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видео

В Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видеозапись опубликовал портал
Отмечается, что пожар произошел в ночь с 12 на 13 декабря
Официальной информации пока не поступало.
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В Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видеозапись опубликовал портал
Отмечается, что пожар произошел в ночь с 12 на 13 декабря
Официальной информации пока не поступало.
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В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.