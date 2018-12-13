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12:18, 13 декабря 2018 459
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Ночью в Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видео

Ночью в Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видео

В Рыбном на железной дороге сгорел вагон. Видеозапись опубликовал портал RybnoeNet.

Отмечается, что пожар произошел в ночь с 12 на 13 декабря

Официальной информации пока не поступало.


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2 дня назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил 1

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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