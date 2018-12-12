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13:56, 12 декабря 2018 2 360
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В среду автоинспекторы проверят в Рязанской области автобусы и маршрутки

В среду автоинспекторы проверят в Рязанской области автобусы и маршрутки

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В среду, 12 декабря, в Рязанской области проверят автобусы и маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы обратят внимание время управления автомобилем, время специальных перерывов для отдыха, подготовительно-заключительное время для работ перед выездом и после возвращения с линии, время медосмотра перед выездом на линию, время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, высадки пассадиров, время простоев по вине водителя, время работ по устранению неисправностей.

В ГИБДД напомнили, что штраф за отсутствие тахографа составляет от пяти до десяти тысяч рублей. В случае нарушения режима труда и отдыха штраф достигает от одной до трех тысяч рублей.


© RZN.info

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