В среду автоинспекторы проверят в Рязанской области автобусы и маршрутки

В среду, 12 декабря, в Рязанской области проверят автобусы и маршрутки. Об этом сообщила
Автоинспекторы обратят внимание время управления автомобилем, время специальных перерывов для отдыха, подготовительно-заключительное время для работ перед выездом и после возвращения с линии, время медосмотра перед выездом на линию, время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, высадки пассадиров, время простоев по вине водителя, время работ по устранению неисправностей.
В ГИБДД напомнили, что штраф за отсутствие тахографа составляет от пяти до десяти тысяч рублей. В случае нарушения режима труда и отдыха штраф достигает от одной до трех тысяч рублей.