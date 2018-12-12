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16:53, 12 декабря 2018 3 907
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В Рыбном кассир и ее супруг обворовали супермаркет на 55 тысяч

В Рыбном кассир и ее супруг обворовали супермаркет на 55 тысяч

Фото: Pixabay.com

В Рыбном задержали семейную пару, подозреваемую в краже товаров через кассу супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился директор магазина. Проводя ревизию, он обнаружил значительную недостачу. При этом данные на кассе были в порядке.

Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и не нашли никаких следов хищения.

Позже выяснилось, что в смены конкретной работницы постоянно приходил один и тот же мужчина. Он оплачивал покупку, отдавал деньги, а в это время касса фиксировала возврат.

Оперативники разыскали 20-летнюю кассиршу и ее 23-летнего супруга. Они нанесли ущерб магазину в 55 тысяч рублей. Чаще всего они похищали мясные и рыбные консервы, а также спиртное.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.


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