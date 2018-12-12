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21:01, 12 декабря 2018 1 052
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В Госдуме предложили штрафовать СМИ за недостоверные новости

В Госдуме предложили штрафовать СМИ за недостоверные новости

Фото: Pixabay.com

В Госдуму внесли пакет законопроектов, который запрещает публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Документ подготовил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями, пишет «Медуза».

Первый законопроект вносит поправки в закон «О СМИ» и «Об информации». Он позволит блокировать недостоверные новости в сети.

Второй документ дополняет Кодес об административных правонарушениях. Предлагается выписывать штраф за недостоверную информацию. Гражданам в размере от трех до пяти тысяч рублей, компаниям от 400 тысяч до миллиона рублей.


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