В бутике рязанского торгового центра рухнула часть потолка

В бутике «Тамбовчанка» торгового центра «Виктория Плаза» упал светильник, из-за которого рухнула часть потолка. Об этом RZN.info рассказали в администрации торгового центра.
Инцидент произошел во вторник, 11 декабря. В администрации отметили, что причиной произошедшего стала неправильная установка арендатором светильника, который находился над декоративным потолком. Никто не пострадал. В данный момент бутик не работает.
В среду, 12 декабря, «ВКонтакте» появился пост о том, что в магазине рухнул потолок.
«…рухнула огромная тяжелая сетка и светильники с потолка весом чуть больше пятидесяти килограммов… Рухнуло прямо на кассовый стол. Продавец в это время ходил по залу, что спасло ему жизнь», — написал автор. Как отметил автор сообщения, никто не пострадал.
Как отметили в адинимстрации, вес светильника не превышает 1,5 килограмма. На место происшествия приезжали эксперты, которые подтвердили, что потолок обрушился из-за нарушения технологий при ремонте.
Фото Алены Риксен