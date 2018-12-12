С начала года в Рязанской области дикие животные покусали 18 человек

С начала года в Рязанской области зафиксировали 52 случая бешенства. Об этом сообщил
По данным ведомства, случаи выявили в 19 районах Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Пителинский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Старожиловский, Спасский, Ухоловский, Шиловский, Рязанский, Александро-Невский, Михайловский, Милославский, Сапожковский) и в Рязани.
Бешенство подтвердили у четверых лис, 26 собак, 11 кошек, девяти сельскохозяйственных животных и двух лошадей.
По сравнению с прошлым годом обращения за медицинской помощью по поводу укусов животными увеличились на девять процентов.
Всего зарегистрировали 18 случаев укусов дикими животными.
Случаев гидрофобии у людей не выявили.