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21:36, 12 декабря 2018 913
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С начала года в Рязанской области дикие животные покусали 18 человек

С начала года в Рязанской области дикие животные покусали 18 человек

Фото: Pixabay.com

С начала года в Рязанской области зафиксировали 52 случая бешенства. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора

По данным ведомства, случаи выявили в 19 районах Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Пителинский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Старожиловский, Спасский, Ухоловский, Шиловский, Рязанский, Александро-Невский, Михайловский, Милославский, Сапожковский) и в Рязани.

Бешенство подтвердили у четверых лис, 26 собак, 11 кошек, девяти сельскохозяйственных животных и двух лошадей.

По сравнению с прошлым годом обращения за медицинской помощью по поводу укусов животными увеличились на девять процентов.

Всего зарегистрировали 18 случаев укусов дикими животными.

Случаев гидрофобии у людей не выявили.


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