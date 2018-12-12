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19:15, 12 декабря 2018 3 184
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Россиянам разрешили бесплатно рыбачить 2

Россиянам разрешили бесплатно рыбачить

Госдума приняла закон о любительской рыбалке. Он закрепляет норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и использовать сети в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

Законопроект в первом чтении приняли еще в 2013 году. Он разрешал бесплатно рыбачить на водных объектах, предоставленных для рекреационных рыболовных хозяйств. Также документ запрещал электроудочки, ограничивает продажу сетей. Законопроектом вводилось понятие суточной нормы вылова.

Ко второму чтению решили сохранить механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России. К ним относятся: семга, таймень, чавыча, омуль байкальский.

Законопроект определяет, что работу участков, выделенных под рыболовство, не продлят. Они закончат функционировать 31 декабря 2020 года.

Граждане смогут рыбачить сетями в личных целях только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.

Закон вводит некоторые ограничения. Запрещается любительское рыболовство и аквакультура на одном водном объекте, что позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу.

Помимо этого, запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.


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