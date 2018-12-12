Названо лучшее сливочное масло

Эксперты назвали лучшее сливочное масло. Результаты опубликованы на
Всего специалисты проверили 37 брендов по 46 показателям качества и безопасности.
Из них шесть товаров признали качественными, 14 товаров — с замечаниями, 17 попали в черный список Росконтроля.
В масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис"нашли растительные жиры, а в «Домике в деревне» — говяжий жир.
Жирность ниже заявленной оказалась в масле «Посейдон сервис», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды», «Дмитровский молочный завод».
Продукция брендов «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Родная кухня», «Солнечная долина», «Число му», «Посейдон сервис», «Выбор хозяйки», «Балтком», «Сернурский сырзавод», «Искренне ваш», «Крестьянские узоры» попала в черный список.
В числе лучших оказалось масло «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».