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18:59, 12 декабря 2018 2 865
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Любимов пообещал создать все условия, чтобы молодежь оставалась на малой Родине

Любимов пообещал создать все условия, чтобы молодежь оставалась на малой Родине

В среду, 12 декабря, Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Паспорта получили больше 30 учащихся из Рязани и районов. Среди них — отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, организаторы социально значимых мероприятий.

Губернатор поздравил участником церемонии с Днем Конституции России. Любимов отметил, что сейчас стране нужны профессионалы и креативные специалисты.

«Мы, со своей стороны, будем открывать новые рабочие места с достойной зарплатой, создадим все условия для того, чтобы молодежь оставалась на своей малой Родине», — сказал глава региона.

Любимов поздравил школьников, пожелал им удачи и успехов в достижении цели.

Фото Минтерпол Рязанской области


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В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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