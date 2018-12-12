Любимов пообещал создать все условия, чтобы молодежь оставалась на малой Родине

В среду, 12 декабря, Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Об этом сообщил
Паспорта получили больше 30 учащихся из Рязани и районов. Среди них — отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, организаторы социально значимых мероприятий.
Губернатор поздравил участником церемонии с Днем Конституции России. Любимов отметил, что сейчас стране нужны профессионалы и креативные специалисты.
«Мы, со своей стороны, будем открывать новые рабочие места с достойной зарплатой, создадим все условия для того, чтобы молодежь оставалась на своей малой Родине», — сказал глава региона.
Любимов поздравил школьников, пожелал им удачи и успехов в достижении цели.
Фото