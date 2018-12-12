Губернатор и гендиректор ПАО «МРСК Центра» провели рабочую встречу

Во вторник, 11 декабря, в Рязани прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова и гендиректора ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского.
На встрече присутствовали также заместители председателя правительства области Олег Харивский и Виталий Артемов, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, заместитель гендиректора ПАО «МРСК Центра и Приволжья», директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.
На совещании речь шла о тарифном регулировании и разработке «дорожной карты» по консолидации объектов электросетевого хозяйства области на базе филиала «Рязаньэнерго», мерах по обеспечению перспективных инвестиционных площадок необходимыми электрическими мощностями, взаимодействии в вопросах строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных дорог к значимым сельскохозяйственным предприятиям.
В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в реализации программ, финансируемых из федерального и областного бюджетов.