Спасатели и следователи провели рейд по многодетным семьям в Рыбном. Фото

Во вторник, 11 декабря, в Рыбном спасатели и следователи провели совместный рейд по многодетным семьям и семьям в группе риска. Корреспондент RZN.info также поучаствовал в нем и пообщался с людьми в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники МЧС и следственного комитета рассказали о правильном использовании газового и электрического оборудования, а также объяснили почему нельзя оставлять детей одних дома и напомнили о правилах безопасности. «Мы недавно вызывали газовщика и поменяли старую колонку, на современную. У нас все установлено как положено, только места мало на кухне», — сказала одна из многодетных матерей.

Специалист по газовому оборудованию из Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) осмотрел вытяжки, вентиляцию и газовое оборудование.

В беседе с журналистами начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Дмитрий Гавриков заявил, что с начала года в России на пожарах погибли около 300 детей, один из которых из Рязани.

«На особом контроле — более пяти тысяч многодетных семей. Сотрудники МЧС посещают такие семьи не реже одного раза в год», — рассказал Гавриков.

Старший помощник руководителя областного СУ СКР Анжелика Евдокимова отметила, что такие профилактические беседы направлены, прежде всего, на защиту детей.

В связи с тем, что рейд проводился в преддверии Нового года, детям вручили шоколадные статуэтки Деда Мороза.