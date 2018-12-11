Чаще всего россияне хотят получить на Новый год гаджеты. Об этом свидетельствует декабрьское исследование канцелярии Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге.
Статистика Tele2 подтверждает это — в прошлом декабре количество проданных смартфонов и устройств в салонах связи оператора в Рязанской области выросло в 1,7 раза в сравнении с ноябрем.
В преддверии праздников оператор вдвое расширил ассортимент смартфонов, умных часов и гаджетов для спорта. На витринах в салонах связи представлены устройства производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei, LG и других.
«В этом году мы выстроили эффективные взаимоотношения с новыми партнерами. Это позволило предложить жителям Рязанской области устройства ведущих мировых марок. Как результат — спрос на смартфоны и другие цифровые гаджеты в салонах связи вырос втрое. А перед Новым годом мы дополнительно расширяем ассортимент так, чтобы любой желающий смог подобрать что-то по душе», — прокомментировал коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий.