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11:43, 11 декабря 2018 1 135

Смартфон станет самым желанным подарком на Новый год — Tele2

Смартфон станет самым желанным подарком на Новый год — Tele2

Чаще всего россияне хотят получить на Новый год гаджеты. Об этом свидетельствует декабрьское исследование канцелярии Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге.

Статистика Tele2 подтверждает это — в прошлом декабре количество проданных смартфонов и устройств в салонах связи оператора в Рязанской области выросло в 1,7 раза в сравнении с ноябрем.

В преддверии праздников оператор вдвое расширил ассортимент смартфонов, умных часов и гаджетов для спорта. На витринах в салонах связи представлены устройства производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei, LG и других.

«В этом году мы выстроили эффективные взаимоотношения с новыми партнерами. Это позволило предложить жителям Рязанской области устройства ведущих мировых марок. Как результат — спрос на смартфоны и другие цифровые гаджеты в салонах связи вырос втрое. А перед Новым годом мы дополнительно расширяем ассортимент так, чтобы любой желающий смог подобрать что-то по душе», — прокомментировал коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий.


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21 час назад
Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

Как режиссер Юрий Быков в Солотче санаторий сторожил

В Солотче проходили съемки одной из сцен фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова. Корреспондент RZN.info посетил съемочную площадку и пообщался с участниками проекта.

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