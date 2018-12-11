Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:09, 11 декабря 2018 233
 0    0

На проезде Яблочкова загорелся «Хендай»

На проезде Яблочкова загорелся «Хендай»

Днем во вторник, 11 декабря, на проезде Яблочкова загорелся автомобиль Hyudai. На место происшествия приехали пожарные.

Информация о произошедшем уточняется.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:09, 11 декабря 2018
На проезде Яблочкова загорелся «Хендай»
12:15, 11 декабря 2018
Около Центрального автовокзала столкнулись три автомобиля. Видео
11:23, 11 декабря 2018
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском шоссе
10:58, 11 декабря 2018
Сасовца задержали за рубку 22 елок
10:23, 11 декабря 2018
На Солотчинском шоссе «ГАЗель» улетела в кювет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

Гендиректор МРСК Центра определил ключевые направления развития сети Рязанской области

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 35 372
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
10:53, 7 декабря 2018 32 687
Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке 3
15:32, 8 декабря 2018 25 667
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 21 975
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 21 658
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум