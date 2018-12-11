Молодые специалисты Рязанского приборного завода рассказали о своих разработках

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) прошла VI научно-практическая конференция молодых специалистов. На ней представили доклады о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также о практическом применении инноваций на производстве.
Работа конференции проходила по трем тематическим секциям. Молодые специалисты рассказали о своих разработках в области радиоэлектроники, конструирования, а также об инновационных проектах, которые внедряются или недавно внедрены на практике. По некоторым работам уже получены патенты.
Ведущие специалисты АО «ГРПЗ», которые вошли в состав экспертных комиссий, оценили каждое выступление и в итоге определили победителей по каждому направлению.
Лучшими стали: ведущий инженер-конструктор Михаил Храпов, начальник лаборатории Сергей Нефедов и ведущий системный аналитик Елена Королева.
Все участники конференции получили дипломы и премии, а их работы опубликуют в сборнике, сведения о котором разместят в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.