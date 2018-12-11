Из-за снега на выходных в Рязанской области произошло четыре ДТП

За прошедшие выходные, 7-9 декабря, в Рязанской области произошло четыре ДТП. Причинами аварий стали снегопады, пишет издательство «
7 декабря перед селом Дубровичи Renault Logan вылетел в кювет и перевернулся. 27-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина получил переломы, его госпитализировали.
8 декабря в кювет у села Листвянка съехала фура, а в 20-ти километрах от реткинского поста ГИБДД столкнулись Lada Kalina под управлением 21-летнего скопинца и автомобиль с кузовом «ВИС», за рулем которого был 44-летний рязанец. В результате ДТП никто не пострадал.
В ночь с 8 на 9 декабря у поселка учхоза Стенькино 21-летний житель Захаровского района на ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в столб. Мужчину доставили в больницу с переломами бедра и таза.