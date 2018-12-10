В Олимпийском городке Дашково-Песочни открылся новый торговый центр

В субботу, 8 декабря, в Олимпийском городке микрорайона Дашково-Песочня открылся торговый центр «Олимпийский». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», которая застраивает микрорайон за дворцом спорта.
На первом этаже здания расположился супермаркет, который в день открытия предложил всем покупателям десятипроцентные скидки, а также призы зарегистрировавшимся гостям и участникам конкурса детских рисунков.
На втором этаже разместились магазины бытовой химии, детских товаров, зоомагазин.
«Готовится к открытию кафе. Жители ЖК „Северный“ теперь могут делать ежедневные покупки рядом с домом. Также „Северная компания“ уже спроектировала в Олимпийском городе будущий детский сад», — рассказали в пресс-службе застройщика.